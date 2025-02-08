Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde düzenlenen 32’nci Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Antalya’daki törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, ANFAŞ Başkanı Ali BIdı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye’nin bilim sanayi ve teknoloji alanındaki atılımı sürdürdüklerini söyledi. Alper Gezeravcı’nın 13 bilimsel deney gerçekleştirerek bir ilke imza attığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Gönüllü, "Uçaklarımız ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, uydularımız gibi bu teknolojileri sizler gibi bir zamanlar bu koltuklarda oturan büyükleriniz üretiyor" dedi.

TEKNOFEST’in önemine değinen Bakan Yardımcısı Gönüllü, 81 ilimizde deneyap teknoloji atölyelerinde gençleri bilimle buluşturduklarını hatırlatarak, "4 yılda 22 bin 411 öğrenci bu zamana kadar bu imkanlardan faydalandı. 19 binden fazla öğrencimiz de bu atölyelerden eğitim alma hakkı kazandı. 2024 yılında uluslararası olimpiyatlarda 17 altın, 31 gümüş ve 25 bronz madalya kazandık. 1978 yılından bu yana katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık" diye konuştu.

Törende konulan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise Türkiye’nin son yıllarda sporun farklı branşlarında övündüğünü ancak bugün de matematik, kimya, fizik, biyoloji, astronomi ve astroloji gibi bilim alanlarında da başarılı gençlerin olduğunu söyleyerek, gençlerin yüzünde, geleceğin bilim insanlarını gördüğünü ifade etti.

Törende, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketleri takdim edildi.