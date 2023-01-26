14-15 Ekim tarihinde Avrupa Triatlon Kupası ve Junior Cup Yarışları Alanya’da gerçekleştirilecek.

14-15 Ekim tarihinde Avrupa Triatlon Kupası ve Junior Cup Yarışları Alanya’da gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesinde Alanya Belediyesi ve Türkiye Triathlon Federasyonu arasında “2023 Avrupa Triatlon Kupası ve Junior Cup Alanya” protokolü imzalandı. Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Organizasyon Saha Direktörü Caner Algün, Genel Koordinatör Serkan Şimşek imza töreni ve yarışın tanıtımı için Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur’u makamında ziyaret etti.İmza törenine katılan protokol, “Şimdiden Alanya’ya ve triatlon camiasına hayırlı olsun” dediler.