Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK), 2022-2023 eğitim yılı kayıtları başladı. Vatandaşlar, 314 farklı branştan eğitim alabilecek.

Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK), 2022-2023 eğitim yılı kayıtları başladı. Vatandaşlar, 314 farklı branştan eğitim alabilecek.

Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK), 2022-2023 eğitim yılı kayıtları başladı. Üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek, Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında, 34 alan ve 314 farklı branşta eğitimler verilecek. Turistik ve hediyelik eşya yapımı, elde Maraş İşi, halı dokuma, geleneksel Türk yemekleri, butik çikolata hazırlama, pet hayvanları bakımı, emlak danışmanlığı, kapalı tohumlu bitki yetiştirme, yönetici asistanı gibi ihtiyaca ve yeteneğe göre birbirinden farklı branş eğitimleri 9 farklı merkezde verilecek.

ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak, hem de hayallerini gerçeğe dönüştürüp, kariyerlerinde yeni bir yolculuğa başlama imkanı bulacaklar.