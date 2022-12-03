Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı, “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” adlı eserinin 11. baskısını çıkarttı.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı, “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” adlı eserinin 11. baskısını çıkarttı.

İlk baskısı 1991 yılında Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan ve içinde sâdece 11 isme yer verilen, 342 sayfalık “Samsunlu Halk Şairleri” adlı eser, bugün büyük boyda 824 sayfalık bir ansiklopedi hâline geldi ve 11’nci baskıya ulaştı.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli tarafından kaleme alınan ve 31 yıllık bir sürede derlenip 11’inci baskıya ulaşan “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” 455 şair ve yazarın hayat hikâyeleri ile eserlerinin tanıtımı yapılıyor.

Eseri hakkında bilgiler veren Ali Kayıkçı, “31 yıl önce ’Samsunlu halk Şairleri’ adı altında 11 arkadaşımızın eserlerini ve hayat hikayelerini başarıyla anlattık. Seneler içerisindeki araştırmalarımız, Samsunlu şair ve yazarlarımızın gayretinin neticesinde 11 olan Samsunlu şairler sayısının 30 sene sonra 455’e ulaştığını görmekteyiz. İlk kitabımız 342 sayfaydı. Şimdi 824 sayfa oldu. Seneler önce Samsunlu şair ve yazar olarak bazı büyük gazetelerimizin yayınladığı ansiklopedilerde yazar ismi araştırmalarımızda bir iki ismin dışında kimseye rastlamadığımız dönemler oldu. Kültür sanatın merkezi İstanbul olduğu için genellikle isimleri hep es geçtiler. Bu isimler arasında Ali Fuat Başgil ve Fethi Tevetoğlu gibi yazarlarımız var. Ansiklopedilerde Samsunlu şair ve yazarların neredeyse hiçbiri yoktu. Biz bunu tespit ettikten sonra başta üniversitelerimizdeki hocalarımızdan, gazeteci cemiyetindeki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler neticesinde yıllarca geliştirerek yayınlamak bu seneye nasip oldu. 11’inci baskıyı yaptık. Bundan sonra genç kardeşlerimize hedef olarak 555 Samsunlu şair ve yazarı tanıtacak şekilde bir ansiklopedi yapmayı planlıyoruz. Onlara yol göstermek bakımından böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Kitabım, İstanbul’da Türkiye Gazetesi tesislerinde en modern baskı sistemleri kullanılarak kitap haline getirildi” dedi.