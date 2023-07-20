Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, Hıdırnebi Yayla Şenliği ile başladı.

Hıdırnebi Yaylası’nda yapılan şenliğe Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, ilçe protokolü, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, festivale katılan halk oyunları ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hıdırnebi Yayla Şenliğinin açılış konuşmasını yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Geleneksel hale gelen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimizin bu yıl 31.’sini düzenliyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimiz, Hıdırnebi Yayla Şenlikleriyle başladı. Eskilerin, büyüklerimizin, atalarımızın deyimi ile Orağın 7’sinde Hıdırnebi Yaylası’nda dernek çimeninde buluştuk. 4 gün 3 gece sürecek olan 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivalimizin gündüzü renkli gecesi şenlikli geçecek. Bu festivalde yok yok. Yurt içinden ve yurt dışından gelen halk oyunları gruplarıyla, horonla, yöresel ve ünlü sanatçıların konserleriyle dolu dolu bir program hazırladık. Düzenlediğimiz festivaller ve organizasyonlar sayesinde Akçaabat’ımızın doğal, tarihi zenginliklerini müzik ve halk oyunları kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyoruz. Aynı zamanda şehrimize gelen halk oyunları ekiplerinin de kültürlerini paylaşma imkanı buluyoruz" dedi.

Akçaabat’ın geleceğinin turizmde olduğunun bilinci ile hareket ettiklerini belirten Ekim "Yaptığımız projeler neticesinde yerli ve yabancı turistleri Akçaabat’a daha çok çekmek ve turistleri memnun olarak şehrimizden uğurlamak gayesindeyiz. İlçemizin değişik noktalarında turizme yönelik çalışmalarımız hayata geçiriyoruz. Hıdırnebi yaylamızda olduğumuz için burada planladığımız turizm faaliyetlerimizden sizlere bahsetmek istiyorum.

Biliyorsunuz hıdırnebi yaylamız ve çevresi hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yerini alıyor. Hıdırnebi yaylasını 4 mevsim 12 ay turizme yönelik kullanabilmemiz için burada bir proje geliştirdik. Ve Bu proje imar planına işlendi. Burada uzungöle alternatif bir gölet olacak. Turistlerin buraya geldiğinde konaklayabileceği bir otel projemiz var. Otel inşaatı daha önceleri ihaleye çıktı fakat giren olmadı. Şimdi ise tekrar ihale edilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Aynı şekilde göletin DSİ tarafından yapılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında kış turizmine ve gelen misafirlerimize sunacak olduğumuz sosyal ve etkinlik alanlarımızı da hıdırnebi yaylasında hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerel sanatçılar yöresel türküler seslendirirken, davul, zurna ve kemençe eşliğinde doyasıya horon oynandı.