SAMSUN (İHA) – Samsun’da 3 milyar 137 milyon TL yapım maliyeti ’Mert Irmağı Islah Projesi’nin yüzde 25’i tamamlandı.

16 Şubat 2024’te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımı ile ilk kepçenin vurulduğu Mert Irmağı Islah Projesi’nde şu ana kadar yüzde 25’lik kısım tamamlandı. İş kapsamında sol sahilde 855 metre, sağ sahilde bin 404 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, sol sahilde bin 84 metre, sağ sahilde ise 536 metre betonarme konsol duvar, denize çıkış kısmında çift taraflı 295 metre taş tahkimat trapez kanal, yukarı havzada 2 adet betonarme tersip bendi, 7 adet araç, 1 adet yaya ve 1 adet servis köprüsü yapılacak. Sağ sahilde bin 64 metre, sol sahilde 850 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perde imalatı ise tamamlandı.

Mert Irmağı’nın toplam 2 bin 235 metre uzunluğundaki kısmını kapsayan proje kapsamında fıkralara konu olan ve yolun yaklaşık 4 metre aşağısında bulunan ve ‘ters kemeri’ andıran yaya köprüsü de dahil olmak üzere toplam 8 köprünün tamamının yenilenmesi planlanıyor.