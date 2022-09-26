Tekirdağ’da 25 Eylül İtfaiye Haftası kutlanırken, programda açıklamada bulunan İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, 1 Ocak ile 25 Eylül tarihleri arasında 10 binden fazla olaya müdahale ettiklerini belirtti.

Tekirdağ’da 25 Eylül İtfaiye Haftası kutlanırken, programda açıklamada bulunan İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, 1 Ocak ile 25 Eylül tarihleri arasında 10 binden fazla olaya müdahale ettiklerini belirtti.

1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu Döneminde kurulan İtfaiye Teşkilatı 308. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ’da itfaiye teşkilatı tarafından kutlama töreni düzenlendi. 25 - 30 Eylül olarak kutlanan itfaiye haftası çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleşirken, İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, haftanın anlam ve önemi nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada itfaiye ekiplerinin yılbaşından bu yana müdahale ettiği olayların istatistik verilerine de yer verildi. Başta yangın olmak üzere, kaza, sel, yüksekten düşme benzeri birçok olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, son zamanlarda artan orman yangınlarına karşıda her an tetikte bekliyor.

9 ayda 10 binden fazla olaya müdahale ettiler

İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, “Türk itfaiyesinin kuruluşu 1714 yılı olarak kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tulumbacılar ocağı ve askeri itfaiye teşkilatı gibi çeşitli isimlerle hizmet veren yangın söndürme teşkilatı, cumhuriyetin kurulmasından sonra 25 Eylül 1923 tarihi itibariyle belediyeler bünyesinde hizmet vermeye başlamışlardır. Modern itfaiye teşkilatının temellerinin kurulduğu 25 Eylül tarihi ülkemizde itfaiyecilik haftası olarak kutlanmaktadır. Başlangıçta sadece yangın söndürmek için kurulan itfaiye teşkilatına zaman içerisinde birçok görev verilmiştir. Artık günümüzde itfaiye teşkilatları modern teçhizat ve eğitimli personel ile sadece yangınlarda değil sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde, trafik kazası, yüksekten düşme gibi Acil durumlarda da halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışmaktadır. İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı 11 ilçede bulunan 20 itfaiye istasyonumuzda 7/24 görev yapmakta olan müdahale ekiplerimiz, 1 Ocak ile 25 Eylül tarihleri arasında 10 bin 100 olaya müdahale etmiştir. Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimiz tarafından il genelinde 827 iş yerine yangın güvenliği yönünde denetimler gerçekleştirilmiştir. Bir şehrin itfaiyesine kadar iyi olursa olsun itfaiyenin başarısı halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır düşüncesine istinaden eğitim birimimiz tarafından 3 bin 667 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi verilmiştir” dedi.