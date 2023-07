Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alo 153 Kent Yönetim Merkezi vatandaşların belediye birimlerine gitmesine gerek kalmadan sorunlarına çözüm bulmasını sağlıyor. 2023 yılında toplam 304 bin çağrı gelirken yüzde 90 oranında memnuniyet sağlandığı dile getirildi.

Yerel yönetim hizmetlerinde kurumsal kaliteye büyük önem veren, yatırım, proje ve hizmetlerin takibinde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çözüm merkezini modernize ederek “Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” haline dönüştürdü. Hizmete giren Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nde uygulanan sistemle vatandaşlar tüm talep ve şikayetlerini tek telefonla Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne iletiyor ve gelen çağrıda belirtilen konu ilgili birime yönlendirilerek gerekli çalışma yapıldığı belirtiliyor. Belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören ‘Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ 7/24 çalışma esasına göre hizmet veriyor.

“Hızla çözüme kavuşturuluyor”

Vatandaşlardan gelen ihbarları kısa sürede ilgili birimlere ilettiklerini söyleyen Alo 153 Kent Yönetim Merkezi İdari Amiri Rümeysa Tulum, “Vatandaşlarımız her türlü talep ve ihtiyaçları için bize ulaşıyorlar. Gerek bizzat gelerek gerek diğer iletişim kanallarını kullanarak bize ulaştıklarında hızla konunun çözümü için çalışma yapıyoruz. Hemen ilgili birimlere yönlendirerek talebin karşılanması ya da şikayetin giderilmesi için süreci başlatıyoruz. Konu böylece hızla çözüme kavuşturuluyor. Süreç daha hızlı bir şekilde işletiliyor. Bu noktada bu yıl 25 Temmuz itibariyle merkezimize 304 bin çağrı geldi. Gelen çağrılardaki memnuniyet oranımız ise yüzde 90 oldu. Tüm vatandaşlarımız hem Alo 153 hattımız üzerinden hem de 431 10 12 hattımız üzerinden tüm istek, şikayet ve önerilerini bizlere iletebilirler” dedi.

“Tek merkezde toplandı”

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin, vatandaşların tüm talep ve şikayetlerin anında değerlendirilip çözüme kavuşturulduğu bir merkez olarak hizmet verdiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu merkez aracılığıyla vatandaşlarımızın tüm talepleri tek noktada toplanıyor, gelen talepler kısa sürede karşılanıyor, şikayetler gideriliyor. Halkla iletişimi güçlendirmek adına her projeye büyük önem veriyoruz. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ile vatandaşlarımız her an belediye ile irtibat kurabilme imkanına sahip. Samsunlular altyapıya, temizlik işlerine, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, mezarlık ve cenaze defin işlemlerinden park bahçelere, kısaca belediyeyi ilgilendiren her konuda bize anında ulaşabiliyor. Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla hizmet veren merkezin amacı belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, talepleri hızlı ve etkili şekilde karşılamaktır” diye konuştu.