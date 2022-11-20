Yaklaşık 300 yıllık olan Emir Sultan Hazretleri’nin türbesindeki mumlar, restore edildikten sonra şamdanlarına yeniden yerleştirildi.

Yaklaşık 300 yıllık olan Emir Sultan Hazretleri’nin türbesindeki mumlar, restore edildikten sonra şamdanlarına yeniden yerleştirildi.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen cami ve türbeler arasında Eyüp Sultan Türbesi’nden sonra ikinci sırada gelen Emir Sultan Camii ve Türbesi’nde bulunan mumlar yıllar önce yapılan restorasyon esnasında zarar gördü. Yıllardır depolarda tutulan mumlar, Bursalı bir hayırsever tarafından İstanbul’daki ustaya tamir ettirildi. Yaklaşık 300 yıllık olduğu bilinen mumlar, boş kalan şamdanlarına yeniden yerleştirildi.

Emir Sultan Türbesi’nin mimarisi, tezyinatı, gümüş ve altından oluşan gülabdan ve şamdanları ve bir takım hat levhalarıyla önemli yer olduğunu belirten Emir Sultan Camii İmam Hatibi Dr. Mustafa Bâki Efe, “Zaman içerisinde bu malzemeler eksilmiş, bozulmuş, metrukattan düşmüştür. Fotoğraflarında gördüğümüzde, türbenin başucunda bulunan 2 tane tarihi mum ve şamdan bulunmaktadır. O mumların üzerinde durduğu şamdanlar, yani tombaklar Sultan Ahmet’in bu türbeye hediyesidir. Uzun yıllardan beri üzerindeki mumlar, 1982 yıllarındaki restorasyon esnasında hasar gördüğü için depoya kaldırılmış. Bu mumları yeniden yerine koyma fikri ortaya çıktı. Bursalı bir hayırsever vatandaş, 250-300 yıllık mumların yerine koyulması için yardımcı oldu. İstanbul’da bir ustaya teslim ettik. 2-3 haftada tamirini gerçekleştirip yerine koyduk” dedi.

Ellerinde başka mumların da olduğunu ifade eden Efe, “Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de konuyu ilettik. Kendi imkanlarımızla o mumları da tamir ettirip, caminin içerisindeki yerlerine koymayı düşünüyoruz. Bu tarihi mumların kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu mumları koyduktan sonra, görüntü hali değişmiş oldu” şeklinde konuştu.