Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik bilinci oluşması amacıyla hafta içi her gün yaklaşık 300 öğrenciye Trafik Eğitim Parkında trafik güvenliği eğitimi veriyor.

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından anaokulu ve ilkokula devam eden çocuklara trafik ile ilgili konularda alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim boyunca çocuklar, yolcu ve yaya iken ne gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilendiriliyor.

Çocukların trafik ışıkları ve üst geçitler gibi önemli konuları anlamaları için minyatür olarak tasarlanmış trafik ışıkları ve üst geçit köprüsü kullanılıyor. Ayrıca emniyet kemerinin önemine dikkat çeken simülasyon aracı eşliğinde çocuklara eğitimler hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Günde ortalama 300 öğrencinin eğitimlerden faydalandığı Trafik Eğitim Parkı, Bağlar ilçesi Nuriye Çelebi Eser İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencilerini ağırladı. Gün içerisinde belli saatlerde okullarından Büyükşehir Belediyesine ait servislerle öğretmenleri gözetiminde trafik parkına getirilen öğrencilere, uzman personeller tarafından trafik eğitimi verildi.

Parkta eğitimlerini başarı ile tamamlayan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi, çocuklara kek ve meyve suyu ikramı yapıldı, şapka ve düdük hediye edildi.