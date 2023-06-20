Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 300 öğrenci mezun verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, “2011’de eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Meslek Yüksekokulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilyurt Şirketler Grubu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle kurulmuş olup bölgedeki özel ve kamu kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin en donanımlı meslek yüksekokulu olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 7 yıldır kesintisiz mesleki eğitim desteği almaktayız. Bu desteğin kesintisiz sürmesi sonucu, okulumuzun mesleki eğitim ve öğretim sahalarını genişletip çeşitlendirdik” dedi.

“Sanayici ile üniversite arasında yakın bir köprü oluşturduk”

Konuşmasında mezun öğrencilere ön lisans eğitimleri boyunca sağladıkları imkânlardan bahseden Müdür Prof. Dr. Yıldızlı, “Öğrencilerimizin yeni teknolojileri takip edebilmelerini ve yerinde görebilmelerini sağlamak, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip nitelikli ara elemanları yetiştirmek ve Sanayici ile Üniversite arasında yakın bir köprü oluşturmak amacı ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu eğitim-öğretim yılında toplamda 99 öğrencimiz, OSB içinde ve dışındaki sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler (Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler) ile yaptığımız iş birliği sayesinde 14 hafta tam gün çalışma fırsatı yakaladı. Mezunlarımızın iş arama becerilerini geliştirmeleri için Mezun Kayıt Sistemi’ne kayıt olmalarını Kariyer Merkezi Müdürlüğü takip etmelerini rica ediyorum. İrtibatınızı bizlerle koparmayın. Hepinize yeni hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Üniversite eğitimi almak öğrenmeyi öğrenme sürecidir”

İki yıl önce bu eğitim yolculuğuna başlarken, mezun olacakları günün heyecanıyla yola çıktıklarını söyleyen MYO birincisi ve Otomotiv Teknolojisi Programı mezunu Rıfat Ak, “Şimdi ise hayalimiz gerçek oldu ve mezun oluyoruz fakat içimizde buruk bir sevinç taşıyoruz. Çünkü alıştığımız, sevdiğimiz, değerli anıları paylaştığımız, okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Üniversite eğitimi almanın her şeyiyle bir kurumdan bilgi doldurup çıkmak değildir. Üniversite eğitimi almak bana göre; öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Günümüzün şartlarına sahip olmadıkça görünen o ki ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim diplomaları da, hayat için yetersiz hale gelecektir. Bizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarımız değildir, diplomanın arkasını bizim hangi birikim ve deneyimle doldurduğumuzdur” şeklinde konuştu.

Törenin finalinde de öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerinin en özel anını yaşadı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine ayrıca Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yücel Yaşar Büyüklü, MYO bölüm başkanları ve öğretim elemanları ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.