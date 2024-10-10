Manisa’nın Salihli ilçesinde avcılar, çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen yaklaşık 300 kilo ağırlığında devasa yaban domuzu avladı. Avcıların avladıkları devasa domuzu görenler ise şaşkına döndü.

Salihli’nin Emirhacılı Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, ekimini yaptıkları silajlık mısırlarına zarar veren yaban domuzlarının avlanması için avcılardan destek istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Emirhacılı Mahallesi’nde uzun takibin ardından devasa bir domuz avladı. Avlanan domuzun, 300 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

Bu büyüklükte domuzu ilk defa avladıklarını belirten avcılar, Böyle büyüklükte domuzu görünce çok şaşırdıklarını ifade ettiler.