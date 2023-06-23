Denizli’de Halk Oyunları Topluluğu 300 dansçı ile muhteşem bir geceye daha imza attı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hasat” temalı geleneksel yılsonu programına katılan binlerce Denizlili unutulmaz bir gösteriye tanıklık etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisini, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda “Hasat” temasıyla sundu. Binlerce vatandaşın katıldığı programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu ücretsiz halk dansları kursuna katılan topluluk üyeleri katıldı. 300 kişilik dev kadronun yer aldığı yılsonu gösterisinde çocuk, genç ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri “Zeybek, Halay, Kafkas, Kaşık, Roman ve Horon” gösterileri ile muhteşem bir geceye imza attı. Birbirinden özel performanslara imza atan ve izleyenleri büyüleyen Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, halaylardan ritüel danslara, zeybekten Kafkas kartallarının muhteşem şovuna dek geniş bir yelpazede izleyenlere unutulmaz bir gösteri izleterek bol bol alkış aldı.

“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yılsonu gösterisinde 7’den 70’e, 7 ayrı bölgeden çok özel oyunlar sunan herkesi tebrik etti. Salonun dolu olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimiz gibi Türkiye’de 3 tane tesis yok. Sizlerin ilgisi bizlere güç veriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel işleri yapmayı Allah’ım nasip etsin. Özümüze, değerlerimize sahip çıkıp gelecekle buluşturmak için gayret ediyoruz” dedi. Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.