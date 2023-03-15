Samsun’da ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde 300 bin lavanta toprakla buluşacak.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik, Ladik, İlkadım, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde çiftçilere lavanta fidesi desteği verdi. Toplam 300 bin adet fide, 200 dekar alana dikilecek.

987 dekar alanda dikim yapıldı

‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında daha önce çiftçilere arı otu, lavanta, salep, karabuğday, kinoa, kuşburnu, sarımsak, aronya, sumak, adaçayı, nane, ekinezya, maviyemiş, muşmula ve zeytin fideleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 987 dekar alanda dikim yapılmasını sağlamıştı.

300 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’nde de DOKAP ile birlikte hareket eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Canik, Ladik, İlkadım, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde bitki çeşitliliğini artıracak. Bu amaçla daire başkanlığı, Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törende 15 çiftçiye 300 bin adet Lavanta fidesi verdi. Fideler, toplam 200 dekar alanda toprakla buluşacak.

1 milyon 175 bin adet fide ve fidan desteği

Fide dağıtım törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Korkmaz, “Dünya’da 20 bin civarında tıbbi bitki türünden 2 bininin ticareti yapılıyor. Türkiye’de ise doğadaki 10 bin bitki türünün 3 bin 500’ü endemik ve sadece 347’si kullanılıyor. Şehrimizde ise bu tür bitkilerin yetiştiriciliği artıyor. 2020-2022 yıllarında 314 dekar alanda aronya, sumak, adaçayı, nane, ekinezya, maviyemiş, muşmula desteği ile birlikte ilimizde örnek teşkil edecek açıkta kurutma tesisi kurduk. 2022-2023 yıllarında ise belediyemizin DOKAP ile birlikte yürüteceği ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında da 1 milyon 140 bin adet fide ve 35 bin adet fidan desteği ile toplam 1 milyon 175 bin adet fide ve fidan desteği sağlayacağız. Projeden 275 çiftçimiz faydalanacak olup 710 dekar alanda dikim yapılacak. Ayrıca protokolü imzalanan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ çalışmaları ise sürüyor” dedi.

Destekler sürecek

Kırsal kalkınmayı desteklemek, katma değerli üretim yapısına geçişte bölge için stratejik olabilecek tıbbi ve aromatik bitki alanlarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Yürüttüğümüz projelerle ayrıca çiftçi ile işleyici firmanın koordinasyonunun sağlanmasını, ürünün değerlendirilmesini ve bu yolla kırsal gelirin artırılmasını hedefliyoruz. Belirli ürün gruplarında Türkiye sıralamasında yer alan ürünlerimizin miktar ve kalitesinin artırılarak ihracat olanaklarının geliştirileceğini ön görüyoruz. Lavanta yetiştirecek çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

18 Mart’a özel 30 bin çiçek

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitliklere 30 bin mevsimlik çiçek dikildi. Samsun’daki şehitliklerde bakım ve temizlik çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı mezarlıkları çiçeklendirdi. Yapılan temizlik, bakım ve çiçek dikim çalışmaları ile şehitlikler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlandı. Çalışma kapsamında Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitliklere 30 bin mevsimlik çiçek dikildi.

“Bir ömür minnet borcumuzu ödeyemeyiz”

Kentte bulunan şehitliklerin ekipler tarafından sürekli bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Park Bahçeler Dairesi ekiplerimiz şehitliklere güzel bir çalışma yaptı. Bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Bu vesileyle Türk milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı önemli günün 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.