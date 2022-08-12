Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi’nde başlattığı kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamlayarak yüksek gerilim hattı tehlikesi altında yaşayan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi’nde başlattığı kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamlayarak yüksek gerilim hattı tehlikesi altında yaşayan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 30 yıldır yüksek gerilim tehlikesi altındaki evlerinde oturan mahalle sakinlerinin taleplerine karşılık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarına başlanması talimatını vererek bölgeye rahat bir nefes aldırdı.

Asya Mahallesi’nde yüksek gerilim hattının altındaki yapıların yıkım işlemleri tamamlanırken mahalle sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Yıkım işlemlerinin ardından yolu genişleten ve asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı.

Şanlıurfa’nın kangrenleşmiş sorunlarına birer birer neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların 30 yıldır çözülemiyor dediği bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş oldu.

Bölgede çalışmalar tamamlandığında Eyyübiye halkı geniş ve konforlu bir yola kavuşacak. Kaldırımlarıyla, ışıklandırmalarıyla birlikte farklı bir görünüme kavuşacak olan Asya Mahallesi Akçakale yolu ile bağlantıyı da sağlamış olacak.