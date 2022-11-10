Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yücel Bulut, Almus İlçesinde vatandaşın ’köprü’ özlemini TBMM’sine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yücel Bulut, Almus İlçesinde vatandaşın ’köprü’ özlemini TBMM’sine taşıdı.

Tokat’ın Almus İlçesine bağlı 22 köyün sakinleri Almus barajı üzerine köprü yapılması için 30 yıldır mücadele veriyor. Köy ve beldelere ulaşımı yaklaşık 13 kilometre kısaltması beklenen köprü sorununu MHP’li Bulut, TBMM’de yaptığı konuşmada gündeme getirdi. Bulut, “Almus Barajı üzerinde Tufantepe mevkiinden Karşıyaka ve Işıklar mevkiine doğru ve yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir köprü ya da dolgu yol inşa edilmesi halinde 2 beldemiz ve 19 köyümüzün ulaşımı 13 kilometre kısalacaktır. Çok yoğun bir hat üzerinde kurulması arzulanan köprü, binlerce hemşerimizin oldukça virajlı ve zorlu bir yol yerine 13 kilometrelik daha kısa bir ulaşım imkanına sahip olmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın yıllardır ısrarla yapılmasını talep ettiği köprünün yapımı için tüm milletvekillerimizin gayretlerini de biliyor, konunun tarafımızca da gündemde tutularak yetkililer nezdinde takibine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.