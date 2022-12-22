Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Fahrettin Sağlam, su hattındaki sorunun çözülmemesinden dolayı mağdur olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Fahrettin Sağlam, su hattındaki sorunun çözülmemesinden dolayı mağdur olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

30 yıldır ilçeye bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi 460. Sokak’ta yaşayan Fahrettin Sağlam, oturduğu evin içme suyu şebekesinin sonunda olmasından dolayı mahallede herhangi bir kesinti ve tadilat olması durumunda eşyalarının zarar görmesi ve suyunun kesilmesi nedeni ile mağduriyet yaşadığını söyledi. Sürekli hem belediyeden hem de Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (KASKİ) yardım istediğini anlatan Sağlam, gelen ekiplerin “Bu bizim işimiz değil” diyerek gittiğini ve sorunlarına çözüm üretilmediğini söyledi. Tıkanıklığın borulara getirdiği pislikten dolayı eşyalarının da zarar gördüğünü söyleyen Fahrettin Sağlam, “30 yıldır bu mahallede oturuyorum. Buradaki sorun, sokağımızdaki içme suyu şebekesinin sonu, burası yani benim eve giriş yeri. Mahallede bir su kesildiği zaman, bir tadilat yapıldığı zaman oradaki bütün kumu, pisliği, çamuru getirip buraya tıkıyor. Ben de günlerce susuz kalıyorum. Güneş enerjimi, çamaşır makinemi ve kombimi tıkayarak arızalara sebep oluyor ve bunların sorumlusu kim dediğim zaman belediye ’Ben karışmam’ diyor, KASKİ ’Ben karışmam’ diyor. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Defalarca geldiler kompresörle açtılar, birkaç defa bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat çözüm olmadı. Bir gün sonra su kesildiği zaman aynı şeyi yine yaşıyorum ben” dedi.

Sağlam, KASKİ’yi sürekli aradığını ama gelen gidenin olmadığını söyleyerek, “2 gündür suyum kesik. Akşam bir nöbetçi geldi ve yapamayacağını, buraya kepçe gerektiğini söyledi. Sabah tekrar aradım, oradaki memur hanım askıda olduğunu, geleceklerini söyledi. Sonra birisi yine aradı, muhtar aradı gelecekler diye ama gelen de giden de yok. Bizde böyle yardım bekliyoruz yetkililerden. Bu durum sık sık oluyor. Mahallenin hangi sokağında su kesilirse kesilsin, tadilat yapıldıktan sonra en son burası olduğu için getirip buraya tıkıyor. Ben daha önce KASKİ’ye dilekçe vermiştim, 30 metre ileride yatay giden bir hat var, bunu oraya bağlayın bir çözüm getirin dedim. Bir grup insan geldi arabayla ve ’Bu bizim yapacağımız iş değil’ deyip gittiler. Yetkililerden bir an önce bu sıkıntımıza yardımcı olunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.