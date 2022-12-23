30 yıllık hekimlik hayatı boyunca gördüğü insan hikayelerini kaleme alan Dr. Atilla Yılmaz, “İki Ameliyat Arası” adlı kitabında şahit olduğu anılarını okuyucusuyla paylaşıyor.

30 yıllık hekimlik hayatı boyunca gördüğü insan hikayelerini kaleme alan Dr. Atilla Yılmaz, “İki Ameliyat Arası” adlı kitabında şahit olduğu anılarını okuyucusuyla paylaşıyor.

30 yıllık hekimlik hayatı boyunca şahit olduğu insan hikayelerini kaleme alan Dr. Atilla Yılmaz’ın “İki Ameliyat Arası” adlı kitabı raflarda yerini aldı. Çağın sorunu olan hızımızı düşürmeyi, yaşama karşı mesafemizi korumayı, insana ve mücadeleye dair esinlenebileceğimiz detayları fark etmeyi ve insanla bağımızı yeniden kurmayı hatırlatan “İki Ameliyat Arası”, adeta gençlere ve okuyucuya yol açıyor.

Hayata bakışı ile, edebiyatla, kelimelerle, insanlarla ve hikayelerle bağ kuran Dr. Atilla Yılmaz, kitabın girişinde yer alan “İlk Hasta” adlı öyküsüyle kelimelerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve iletişimin adeta yaşamın en değerli hazinesi olduğunu gösteriyor.

Konuşabilmenin ve kelimelerin ne denli büyük bir nimet olduğuna vurgu yapan Dr. Yılmaz, hastane odalarında sohbet eder duygusuyla kaleme aldığı öyküleriyle zaman zaman tebessüm ettiriyor zaman zaman da hüzünlendiriyor.

“Bizlere acı ve hüzün veren her yaşanmışlık, aslında kendi içerisinde bir şifa barındırıyor”

“Bizlere acı ve hüzün veren her yaşanmışlık, aslında kendi içerisinde bir şifa da barındırıyor” diyen Dr. Atilla Yılmaz, “Kaleme almaya gayret ettiğim bu kitap, usta yazar Sait Faik’in ‘Yazmasaydım delirecektim’ diye ifade ettiği duyguya yakın bir duygu derinliği ile hayat buldu. Evet, yazmasaydım gerçekten delirecektim. Çünkü güzel ülkemizin insanlarına bir hekim olarak 30 yıl hizmet ederken doktorluk mesleğinin ilahi mesajla örtüşen, birleştirici, barıştırıcı, ötekileştirmeyen, sevgi ve saygıdan beslenen bir meslek olduğunu derinden yeniden anlayabiliyorsunuz. Ve nihayetinde birbirimizden farkımızın olmadığını, kendi oluşturduğumuz suni statü ve kimliklerin ne denli anlamsız ne denli içi boş olduğunu görebiliyorsunuz” dedi.