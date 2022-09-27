Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 mahallede bulunan 17 eski okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden yapılması projesi çalışmaları devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’ndeki eski okul da onarılarak işlevsel hale getiriliyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 mahallede bulunan 17 eski okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden yapılması projesi çalışmaları devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’ndeki eski okul da onarılarak işlevsel hale getiriliyor

Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan çalışmalarla mahallelerde atıl durumda bulunan eski okul binaları işlevsel hale getirilirken, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde de kullanılıyor. Bu çerçevede Yeniköy Mahallesi’nde de çalışmalar gerçekleştirildi bildirildi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Çırak, okulun 1976’da inşa edildiğini, yaklaşık 30 yıldır boş bulunduğunu, çalışmaların ardından önümüzdeki yıl sosyal ve kültürel amaçlı hizmet vereceğini söyledi.