Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiri yapan esnaf, son zamanlarda taleplere yetişemiyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiri yapan esnaf, son zamanlarda taleplere yetişemiyor.

Altınordu ilçesinde 30 yıldır ayakkabı tamiri yapan 53 yaşındaki Yüksel Bakar, küçük dükkânına bir ömrünün yarısını geçirdi. Yüksel Bakar’ın dükkânının 3 metrekare olması gelen müşterilerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

3 metrekarelik dükkanı 1992 yılında askerden geldikten sonra aldığını burada 30 yıldır ayakkabı tamiratı yaptığını belirten Yüksel Bakar, “Askere gitmeden önce kalfa olarak başka bir yerde çalışıyordum. Askerden döndüğümde bu dükkan devrediliyordu 1992 yılında bizde bu dükkanı aldık. O yıllardan beridir bu dükkanın içerisindeyim” şeklinde konuştu.

“Taleplere yetişemiyorum”

Son zamanlarda işlerin yoğun olduğuna dikkat çeken Yüksel Bakar, bu küçük dükkanda taleplere yetişemediğinin altını çizerek, “İnsanlar alım gücü olmadıkça usta arıyorlar. Piyasada usta çok ama işini iyi yapan usta sayılıdır ama Allah’a şükür iş yetiştiremiyoruz. Önceki senelere göre bu sene işler iyi” ifadelerini kullandı.

“İşimi severek yapıyorum”

Büyük bir dükkana geçmek gibi bir planın olmadığına değinen Bakar, işini çok sevdiğini vatandaşların kendisini bu dükkanda iş yaparken gördüğünde şaşırdığını söyleyerek, “Büyük yer açsan kirası da büyük oluyor. Yeni ayakkabı satmak zorunda kalacaksın tamirden soğuyacaksın bazı şeyler değişecek. Değişikliğe hiç gerek yok bu işi sevebiliyorsan çok zevkli bir iş. Yıllardan beri herkes beni tanıyor. Dükkanı görenler şaşırıyor küçücük dükkana 30 yılımı sığdırdım” dedi.