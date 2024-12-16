1990 yılında kurulan, 1992 yılında temelleri atılan ve ardından 1994 yılında Sakarya’da Corolla modeliyle ilk üretimine başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), bugün yıllık 280 bin üretim kapasitesine ulaştığı dünya standartlarında fabrikasının üretime başlamasının 30’uncu yılını kutluyor.SAKARYA (İGFA) - Üretime başladığı ilk günden itibaren yenilikçi bir anlayışla, alanında birçok yeniliğe imza atan ilklerin fabrikası Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Verso modeli ile Türkiye’de ilk MPV otomobili ve Toyota C-HR modeli ile de Türkiye’de ilk SUV ve ilk hibrit otomobili üretti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 30 yılda 3 milyon 700 bin adet otomobil üretti.

1 MİLYONUNCU C-HR HİBRİT AVUSTRALYA’DAKİ MÜŞTERİSİNE TESLİM EDİLDİ

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın dört bir yanına ihraç eden TMMT’nin ürettiği çevreyle dost, güvenli, üstün kaliteli ve en üst seviyede sürüş konforu sunan 1 milyonuncu Toyota C-HR Hibriti’in Sakarya’da başlayan yolculuğu Avustralya’da alıcısına teslim edilmesiyle tamamlandı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, 30 yıldır aralıksız yatırıma ve üretime devam ettiklerini, bu sayede hem bulundukları bölgeye, hem de Türkiye’ye ekonomik ve sosyal anlamda önemli katma değer sunduklarını söyledi.

TMMT’nin 1990 yılında kurulduğunu, 1992 yılında Sakarya’da bulunan fabrikanın temellerinin atıldığı bilgisini paylaşan Şahin, “İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan fabrikayla 1994’te ilk üretime başladığımız andan itibaren üstün kalitede güvenilir araçlar üretmek birinci önceliğimiz oldu. 30 yılda yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında modern, yenilikçi, sektöründe kalitenin öncüsü olarak sürdürülebilir üretim ve yönetim anlayışımızı sürekli geliştirdik. Aynı üretim bandında iki farklı model ürettiğimiz fabrikamızda bugün, benzinli motorlu, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçları aynı anda üretebiliyoruz. Başta 5 bin çalışanımız olmak üzere, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla büyük ve geniş bir aile olarak Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim üssü haline geldik. Oluşturduğumuz çevre ve toplum odaklı yönetim anlayışımızla tüm paydaşlarımızın katılımıyla sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin bugün itibariyle yıllık 280 bin otomobil üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini paylaşan Şahin, 30 yılda toplam 3.7 milyon adet otomobil üretimi ile önemli bir rekora imza attıklarını söyledi. Ürettikleri otomobilleri dünyanın dört bir yanına ihraç ettiklerini belirten Şahin, “Bugün Corolla ve C-HR modelleri ile gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 90’ına yakınını 5 kıtadan 150 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla geçmişte olduğu gibi 2023 yılında da Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci şirketi olduk” dedi.