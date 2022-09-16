Kırıkkale’de haklarında 30 yıl ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Kırıkkale’de haklarında 30 yıl ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, T.G. (38) isimli kadın ile Y.G. (34) yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen T.G.’nin 12’si hırsızlık 25 suç kaydının olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi Y.G.’nin ise çeşitli suçlardan 12 suç kaydının ve hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu belirlendi. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.