Niğde Körler Okulu mezunları 30 yıl sonra Niğde’de tekrar bir araya geldi.

Konya, Kayseri Adana, Mersin gibi illerden gelen mezunlar yıllar sonra öğretmenleri ve arkadaşları ile Niğde Öğretmen Evi’nde buluştu. Bu buluşmanın gelenek haline geldiğini belirten Niğde Körler Okulu Eski Öğretmeni Uğur Kayabaş, "Görme engelli öğrencilerim ile 30 yıldan sonra bir araya geldik. 9 öğrenci 9 öğretmen ile başladık, gittikçe çoğalmaya başladılar. Bu öğrencilerimizin çoğu öğretmen, çoğu devlet dairesinde çalışıyor. Okulumuzu kapatmaya çalıştılar kapatamadılar. Kapatıldı, sonra yine açıldı. Bütün öğrencilerimi çok seviyorum onlarda beni seviyor. Okulumuzun kapatılmasına vesile olan kardeşlerimiz oldu okul kapatıldı, dava açıldı, okul tekrar açıldı. Şimdi Zihinsel Engelliler bünyesinde körler okulu mevcuttur. 1993 yılında körler okulunun adı değişti. Cemil Meriç Görme Engelliler Sanat Okulu oldu. 2009 eğitim öğretim yılında kurs kapandı Danıştay tekrar açtı. Danıştayın açması ile birlikte eğitime şuan da devam ediliyor” dedi.

2003 yılında Körler Okulu’ndan mezun olan Salih Eroğul de, "Arkadaşlarımın geleneksel haline getirdiği mezuniyet buluşmasına iştirak ettik. Arkadaşlarımız ile bir araya gelmekten çok mutluyuz. Her sene böyle bir buluşma yaparız. Yaklaşık 10 senedir bu buluşmayı yaparız. Yıllar sonra bir araya gelmek çok mutluluk verici” diye konuştu.