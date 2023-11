Yıllar sonra bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun ilk mezunları, hocalarına sürpriz yaparak 30’uncu yıl pastası kestiler. Ders yaptığı sınıfta karşısında ilk talebelerini gören Öğr. Gör. Nazım Saraçoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1993 yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, aradan geçen 30 yılın ardından büyüyüp fiziki koşulları ve öğrenci kadrosunu genişletti. Binlerce öğrencinin değişik branşlarda öğrenim gördüğü okulda, ilk mezunlar 30 yıl sonra bir araya gelerek hocalarına sürpriz yaptı.

Şimdiki adıyla Spor Bilimleri Fakültesinin ilk mezunları, yıllar sonra bir araya gelerek, Hocaları Nazım Saraçoğlu’na sürpriz yaptılar. Dönemin mezunlarının resminin yer aldığı pasta yaptıran efsane kadro, ellerinde meşalelerle hocalarının ders yaptığı sınıfa habersizce girdi. Karşısında eski talebelerini gören Öğr. Gör. Nazım Saraçoğlu, duygu dolu anlar yaşadı. Şehir dışında görev yapan 93 mezunları ise telefonla görüntülü bağlanarak bu coşkuya ortak oldu.

Sınıftakilere efsane kadroyu tek tek tanıştıran Nazım Saraçoğlu, daha sona 30. yıl pastasını ilk talebeleri ile birlikte kesti.

Her biri mesleğinde başarılı

Yıllar önceki talebelerinin kendisini hatırlayarak böyle bir sürpriz yapmalarından dolayı memnuniyet duyan Saraçoğlu, “ Çok duygulandım, aradan 30 yıl geçmiş beni unutmamışlar. Şimdi her bir farklı mesleklerde başarıdan başarıya koşuyorlar, aralarında beden eğitimi öğretmenliği yapan da var Profesör olan da. Farklı meslekleri tercih edip gazetecilik yapan da var. Her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

Eskiden imkanlarımız böyle değildi

Okulun ilk yıllarında fiziki şartların şimdikinden çok farklı olduğunu dile getiren Saraçoğlu, “Şu an okulumuzda imkanlarımız çok iyi. Spor salonlarımız, gerekli malzemelerimiz, teknik ekipmanlarımız çağa uygun. İlk kurulduğumuzda ders yapacak ne bir okul binamız ne de spor salonumuz vardı. Mühendislik fakültesinin dersliklerinde veya Erzurum GHSİM’ye bağlı şimdiki adıyla Kazım Karabekir Spor Salonunda eğitim görürdük. İmkanlarımız çok kısıtlı olmasına rağmen eğitim seviyemiz her geçen gün arttı. Şimdi binlerce öğrencimiz farklı branşlarda eğitim görüyor ama ilk talebelerimizin yeri başka. Onlar ile abi kardeş ilişkimiz vardı ve bu ilişki yıllar sonra bile değişmedi. Bana bu mutluluğu yaşattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra bir araya gelerek hocalarına vefalarını gösteren efsane kadro ise eski anıları tazelemenin mutluluğunu yaşadı.