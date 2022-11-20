Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olup, yurdun çeşitli bölgelerine yayılan hekimler 30 yıl sonra Adana’da bir araya gelerek aynı sıraları paylaştı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olup, yurdun çeşitli bölgelerine yayılan hekimler 30 yıl sonra Adana’da bir araya gelerek aynı sıraları paylaştı.

1992 mezunları temsilcisi Dr. Dilek Şire Eren, günün anlamına istinaden yaptığı konuşmada “Hepimizin 16-17 yaşında büyük bir heyecanla geldiğimiz bu fakülte beni müthiş etkilemişti. Okulumuza ve mezuniyet değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığımız kent ve ülkemiz için daha yapacak çok işimiz var. 30 yıl sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkan Vekili Uzm. Dr. Hatice Canataroğlu, “Altı senenizi geçirdiğiniz bu amfilerde o yıllara dönmüş olduğunuzu görmek çok gurur verici. Bir çınar gibi sırtımı yasladığım fakültemle her zaman gurur duydum. Amacımız tüm mezunları bir çatı altında toplamaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 30 yıllık buluşmada, Prof. Dr. Ayşe Doğan, Prof. Dr. Sabahattin Hacıyakupoğlu, Prof. Dr. Şaban Doran ve Prof. Dr. Figen Doran nostalji dersi verdi. Anılardan bahsedilerek yaşanmışlıkların paylaşılması sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi’nin üstü açık kültür turu otobüsleri ile yapılan şehir turunda Büyüksaat, Sinema Müzesi, Atatürk Evi ve İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi ziyaret edildi.