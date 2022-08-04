Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde tahrip olan ailesine ait mezarı aramak için İstanbul’dan gelen şahıs, bölgede gezindiği sırada bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen Bizans mezarını buldu. Mezarın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken Müze Müdürlüğünden görevlilerde mezarda incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde tahrip olan ailesine ait mezarı aramak için İstanbul’dan gelen şahıs, bölgede gezindiği sırada bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen Bizans mezarını buldu. Mezarın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken Müze Müdürlüğünden görevlilerde mezarda incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebep oldu. Yaşanan sel felaketinde en büyük tahribatın oluştuğu Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 65 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise hala kayıp.

Sel felaketinin ardından bölgede hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Abana ve Bozkurt ilçelerinden geçen Ezine Çayı’nda dere yatağını genişletme çalışmaları sebebiyle Abana’da bulanan 70 mezar, başka bir alana taşındı. Mezarların taşınması sebebiyle İskender Şengör, 30 yıl önce hayatını kaybeden kuzeninin mezarını aramak için İstanbul’dan Abana ilçesine geldi. Kuzeninin mezarında kalıntılar bulamayan İskender Şengör, bu alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Abana’nın Hacıveli Mahallesinde gezindiği sırada küçük bir delik fark etti. Deliği biraz genişleten İskender Şengör, mezar buldu. Mezarın içerisinde iskelet yapısı bozulmamış şekilde birisini gördü. İskender Şengör, bulduğu mezarın yaklaşık bin 500 yıl öncesine ait Bizans Mezarı olduğunu öğrendi. Şengör, polis ekiplerini arayarak mezardan bahsetti. Bunun üzerine Abana İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memurları, tarihi mezarda güvenlik önlemleri alarak nöbet tutmaya başladı. Ayrıca ekipler, Müze Müdürlüğünü de bilgilendirdi. Müze Müdürlüğünden görevlendirilen bir ekip, Abana’nın Hacıveli Mahallesine gelerek söz konusu mezarda incelemelerde bulundu. Mezarın yaklaşık bin 500 yıl önce defin edilen Bizans Mezarı olduğu düşünülüyor.

Öte yandan yaşanan sel sebebiyle bölgede hasar gören alanlarda kurumların çalışmaları halen devam ediyor.

“Günümüzden bin 500 yıl öncesine Bizans dönemine ait mezar buldum”

Elektrik Mühendisi olan İskender Şengör, “Abanalıyım. 25-30 yıldır da bu bölgenin tarihi ile ilgili amatör olarak araştırmalar yapıyorum. Abana ilçemiz, geçmiş dönem yani milattan sonra 500 yıllara yakın olduğu bilinen bir ilçe. Aeginetes kentinin yerleşim yeri oluyor. Esas yeri Samsun gibi görünüyor ama Abana ilçemizde de bazı o döneme ait kalıntılar var. İlçemizde sel felaketinden önce bu yol çalışması yapılmadan önce bu mezar kalıntılarını ben görmüştüm. Onunla ilgili bazı yerlere yazı yazmıştım. Ama yol çalışması yapılırken buralar hasar gördü mü görmedi mi diye dün Hayati Tahsin Yılmaz amcamız ile birlikte o da Abana ilçemizle ilgili tarihi araştırmalar yapan birisidir. Buralarda gezinirken küçük bir delik fark ettim. Taşı oyup içerisine baktığımda içerisinde mezar bulduk. Muhtemelen Bizans yapısı bir mezar ve milattan sonra 500-800 yılları arasında olabilir. O döneme ait bir mezar. Günümüzden bin 500 yıl öncesine kadar bu mezar gidebilir. Mezar tamamen ortaya çıkartılıp içerisindeki buluntularda ortaya çıkartılınca o zaman ortaya çıkacaktır. Ama burada bir yapı var. Yanında başka mezarlarda var. Ben zaten mezarı görür görmez hemen polisi aradım. Onlarda Kastamonu Müze Müdürlüğünü aradılar. Şimdi de Müzeden ekipler geldiler. Şu anda bulduğumuz mezar ile ilgili çalışmalarda başlıyor” diye konuştu.

Abana’nın Hacıveli Mahallesi Muhtarı İbrahim Yorgancı, “Burada dün doğa yürüyüşü yapan Abana’nın yerli arkadaşları, yol çalışmasının olduğu üst tarafta eski bir mezar bulmuşlar. Polis arkadaşlar şu anda mezarın başında bekliyorlar. Müze Müdürlüğünden ekipler gelerek incelemelerde bulunacaklar” dedi.