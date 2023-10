Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çiftçiler tarafından 30 yıl önce İran’dan getirilen meyve ağaçlarından şu an ton ton ürün alınıyor.

Yüksekova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İran sınırında yer alan Esendere beldesindeki çiftçiler, her sene olduğu gibi bu sene de elma hasadına başladı. Geçen yıl yaklaşık 80 ton hasadın yapıldığı beldede, bu sene yaklaşık 100 ton ürün bekleniyor. Çiftçiler, bu sene 3 çeşitten oluşan Arjantin, Arap kızı ve Golden elma hasadından memnun kaldıklarını ve bereketli bir yıl geçirdiklerini belirtti.

120 dönümlük bahçede elmadan tutun erik, ayva, ceviz, kayısı, şeftali, armut ve üzüm elde ediliyor.

Elma hasılatını yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Esendere’nin her sene olduğu gibi bu sene de yine tadıyla ve görüntüsüyle elmalarının harika olduğunu söyledi.

Yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Hekim Fırtına ise “Benim bahçemde 3 kök meyve ağacı bulunuyor. Burada her sene 80 ve 100 ton elma çıkıyor. Hepsi organiktir. Her sene en iyi şekilde budamasını yapıyoruz. Ayrıca bahçıvan tutuyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Eğer 15 gün içerisinde bu elmaları elimizde çıkartmasak hepsi zayi olacaktır. Malum herkeste soğuk depo yok. Tek tük var. Bizim buradaki esnaf kendi arasında anlaşıp gelip 5 TL’den bu elmaları alıyorlar. Bizden bu fiyata alıp piyasa da 30 ile 40 TL’ye kadar satıyorlar. Bizde bu duruma dur demek için yetkililerle görüştük. Yüksekova’ya bir pazar kurun en azından orada herkes meyvesini, sebzesini satsın. Sadece elmayla sınırlı değil, cevizden armuda kadar hasılat başladı. Burada çiftçinin, çalışanın çok emeği var, ondan sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizim burada niye meyveler güzel oluyor, çünkü bizim İran’la aramızda 2 kilometre var. İran havasıyla aynı olduğu için her şey güzel yetişiyor. Türkiye’nin en iyi elmalarının burada olduğunu söyleyebiliriz” dedi.