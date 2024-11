Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki yıl önce 30 yaşındaki Rıza Akman Çağlayan’ın göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda tutuklu 3 sanıktan ikisine 25’er yıl, diğer sanığa da 8 yıl hapis cezası verildi.

İlçeye bağlı Dereler köyü girişinde iki yıl önce meydana gelen olayda Kasımlı köyü Muhtarı Muhittin Çağlayan’ın 30 yaşındaki oğlu Rıza Akman Çağlayan ile yıl kenarında bekleyen şüpheliler tartışmaya başladı. Kavgadan sonra taraflar olay yerinden ayrılırken, K.Y., E.Y. ve H.A.’nın yaralandığını öğrenen A.N., M.E., E.E.D. ve H.Ş., Çağlayan’a ait aracı aramaya başladı.

Ahatlı köyü girişinde durdurulan araçtan indirilen Rıza Akman Çağlayan, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.E., A.N., E.E.D. tutuklanırken H.Ş. ise adli kontrol yöntemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya M.E. ve A.N. SEGBİS ile bağlanarak "Kasten öldürme" suçundan, E.E.D. ise yardım ederek kasten öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Çağlayan’ın yakınları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, tutuklu sanıklar A.N. ve M.E.’ye kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. E.E.D.’ye de yardım ederek kasten öldürme suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan H.Ş. ise beraat etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında görülen duruşma sonrası, polis ekipleri tarafları adliye önünden uzaklaştırarak önlem aldı.