Antalya’da 30 yaşındaki bir genç, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Antalya’da 30 yaşındaki bir genç, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir caminin tuvaletinde meydana geldi. Kemal A. (30) ile arkadaşı H.K. cami tuvaletine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmemesi üzerine tuvalete geri döndü. Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi. Kapı açıldıktan sonra yerde fenalaşmış halde bulunan Kemal A.’nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla camiye gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.