Eskişehir’de yaşayan Osman Özcan ve arkadaşı Ersin Aslan Bilecik’te bulunan Pelitözü Gölpark’ında 4 günlük kampın 38’inci saatinde, 27 kilogram pullu sazan yakaladı.

Eskişehir’de yaşayan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Osman Özcan, arkadaşı Ersin Aslan’la birlikte balık tutmak için Bilecik’te bulunan Pelitözü Gölpark’a gitti. Yaklaşık 5 günlük bir av gerçekleştiren dernek üyelerinin oltasına 38 saat sonunda bir balık vurdu. Oldukça güçlükle karaya çekilen balığın 30 yaşında, bu zamana kadar hiç tutulmamış 27 kilogram Pullu Sazan olduğu anlaşıldı. Balıkla hatıra fotoğrafı çekinen dernek üyelerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katıldı. Balığı doğasına geri bırakan dernek üyelerin bu yılın rekor ağırlığında olabileceği konusunda görüş bildirdi.

“Balık tam tamına 38’inci saatte vurdu”

Balığı yakalayan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyesi Osman Özcan şöyle konuştu: “Bilecik Pelitözü Gölpark’ta bir 4-5 günlük av gerçekleştirdik takım arkadaşım Ersin Aslan’la beraber. Bu hafta güzel bir pullu sazan diye tabir ettiğimiz 27 kilogram civarında bir balık nasip oldu. Biz de onu ait olduğu yere, doğasına geri bıraktık. Bizim buradaki amacımız, derneğimizin sportif kolu var. Biz orada yakala bırak tarzında yani yakalayıp geri doğasına gönderiyoruz tuttuğumuz bütün balıkları. Sabaha karşı saat 04.30 gibi balık vuruşu oldu. Saat 04.45’te suda mücadele sonunda balığı bota almayı başardık. Orada 5 günlük bir av yaptık. Balık tam tamına 38’inci saatte vurdu”.

“Doğasına ait olduğu yere geri gönderdik”

Balığın ağırlığının Türkiye rekoru olabileceğini belirten Osman Özcan şöyle devam etti;

“Yani 38 saatten beri bizim oltamız yemimiz suyun içindeydi. Almanya’dan bize ekipman desteği veren Serdar Gürpınar dostum var ona da çok çok selam gönderiyorum. Biz bu sportif sazan balığı ekipmanlarını ülkemizde çoğu yerde temin edemiyoruz. İşte Avrupa’dan böyle dostlarımıza, arkadaşlarımız bize temin ediyor. Sağ olsun onun da katkılarıyla bize malzeme bu balığı çıkarmak nasip oldu. Sazan üzerine Türkiye rekoru iki sene önce 30 kilogram olarak tutulmuştu. Türkiye rekoru o ama bu senenin rekoru bu balık diyebiliriz. Biz de bu balığı, doğasına ait olduğu yere geri gönderdik Bizim amacımız gelecek nesillere örnek olabilmek yani bizden sonraki nesle daha güzel bir doğa bırakabilmek yani gençlerimizi, çocuklarımızı yani bu hobiye, bu spora yönlendirebilmek, örnek olmak, özendirmek.”