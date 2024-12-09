Türkiye’de ilk kez düzenlenen 30. SPAR Avrupa Kros Şampiyonası’nın ev sahibi Kepez Belediyesi, 39 ülkeden 610 sporcunun katıldığı başarılı bir organizasyona imza attı. Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta oluşturduğu Türkiye’nin ilk çim kros koşu parkurunda gerçekleştirilen yarışlar, yoğun ilgi gördü.

Avrupa Kros Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen 30. SPAR Avrupa Kros Şampiyonası, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde DokumaPark’ta yapıldı. 39 ülkeden 610 sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye 23 yaş altı kadınlar kategorisinde takım halinde ikincilik, Büyük kadınlarda ise milli sporcu Yasemin Can üçüncülük elde etti. Dünya rekortmeni sporcuların yarıştığı Avrupa Kros Şampiyonası’nda Kepez Belediyesi, başarılı bir organizasyona imza attı. Kepez Belediyesi, Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye’nin en iyi şekilde temsil edilebilmesi için, hazırlıklara aylar öncesinden başladı. Parkurun zemininin oluşturulması için 2 bin kamyon dolgu malzemesi kullanılarak, zemin bölümüne de 2 ton çim tohumu atıldı. Kum ve çamur bölümlerinin bulunduğu, büyük ölçüde düz ancak ritmi bozan bir parkur oluşturuldu. Kros pistinin start ve finish düzlüğü, uzunluğu 200 metre, genişliği 50 metre olarak hazırlandı. Kepez Belediyesi, DokumaPark alanının 20 bin metrekarelik bölümünde 1800 metre uzunluğunda Türkiye’nin ilk çim kros koşu parkurunu Avrupa Kros Şampiyonası’na hazır hale getirdi. 39 ülkeden 610 sporcunun katıldığı yarışlar, Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde yoğun katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.