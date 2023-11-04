Kırıkkale’de kavşakta otomobiliyle defalarca drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta bir sürücünün otomobiliyle ile drift attığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından tespit etti. Yapılan çalışmayla tespit edilen araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçların denetimine aralıksız devam edildiği bildirildi.