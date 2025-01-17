Bursa’nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayı 30 saattir aranıyor. Karadan ve havadan arama çalışmalarının yapıldığı ayı için bazı bölgelere konulan yemler ise bırakıldığı gibi duruyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden dün saat 07.00 sıralarında kaçan ayıya, halen ulaşılamadı. Tellerin üzerine düşen ağaç sayesinde kaçmayı başaran ayı için, ekipler seferber oldu. 30 saattir kaçak olan ayı için belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, karadan ve havadan ise dron ile çalışmalar devam ediyor.

Ormanın belli bölgelerine ve yol kenarlarına yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bu bölgeleri ise aralıksız takip diyor. Ayının acıktığında yeme gelmesi, ekiplerin havadan veya karadan görmesiyle ayının kısa sürede yakalanması bekleniyor. Dün en son Boğazköy Mahallesinde güvenlik kameralarına yakalanan ayıyı o saatten beri ne gören ne de duyan oldu.

Ekipler, ayının görülmesi halinde 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilmesini istedi.