Hatay’da depremde yıkılan Asi Nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıkarken, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Hatay’da depremde yıkılan Asi Nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıkarken, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları 30’uncu saati gördü. Depremde Defne ilçesinde Asi Nehri kıyısında bulunan 6 katlı binada yerle bir oldu. Binadan 30’uncu saatte bir anne sağ olarak çıkarılırken, 4 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının ise cansız bedenleri çıktı. Anne yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.