Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye yapılacak olan 30 milyon liralık 2 okulun ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye yapılacak olan 30 milyon liralık 2 okulun ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerine yapılacak olan Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun ihalesi ve yer tesliminin yapıldığını ifade eden bir açıklama yaptı. Başkan Tekin ihaleyi alan firma ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “İhaleyi alan firma yetkilileri ile inşaat çalışmaları hakkında belediyemiz fen işleri ekibi ile birlikte istişarede bulunduk. İlçemiz için geleceğimizin teminatı çocuklarımız için önem arbeden 30 milyon liralık 2 adet okul yatırımının güzel ilçemiz Pazaryeri’ne hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.