Karabük’te hizmet veren KARÇİMSA 30 milyon dolar yatırım ile yıllık 1 milyon ton kapasiteli yeşil çimento üretiminde kullanılacak olan klinker ve granüle cüruf tesisi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Soner Özbey, aynı zamanda KARDEMİR iştiraki olan KARÇİMSA olarak, kamu yatırımlarında zorunlu hale getirilecek olan yeşil çimento üretiminde kullanılacak olan klinker ve granüle cüruf tesisi yatırımına başlama kararı aldıklarını söyledi.

KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Türk çimento sektörünün son yıllarda üzerinde odaklandığı ‘Yeşil Çimento’nun yaygınlaştırılmasına ilişkin tebliğ 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Kamu İhale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil Çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin tebliğ ile 2025’ten itibaren kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında yeni yayımlanan tebliğ ile, kamu ihalelerinde yeşil çimento kullanımı zorunlu hale geliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve teknik verimliliğiyle ön plana çıkan yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla; kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak satın alınacak ve bu oran 2030’da 0,75’e inecek. Bu sayede ülkemizdeki binaların gömülü karbon emisyonları önemli oranda düşecek. Bizlerde firma olarak ortaya koyduğumuz vizyon ile hem şirketimizin kapasitesini artırıyor, hem de çağın koşullarına uygun katma değeri yüksek ürünlerle kar marjımızı daha da yukarılara çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda da en büyük destekçimiz ortağımız olan KARDEMİR AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve yönetim kurulu. KARDEMİR’den temin ettiğimiz cüruf ile Yeşil Çimento üretiminde kullanılacak olan granüle cüruf ve klinker üretecek ve ülke genelindeki çimento fabrikalarına pazarlayacağız. Yıllık 1 milyon ton kapasiteli bu yatırımımızın minimum tutarı yaklaşık 30 milyon dolar. KARÇİMSA olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu yatırımımızla hem ürün yelpazemizi geliştirecek, hem de kar marjımızı yükselteceğiz. Biz kazandıkça KARDEMİR kazanacak, Karabük kazanacak, şirket hissedarları kazanacak" dedi.