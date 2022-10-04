Zonguldak-Ankara yolu Gökgöl mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metreden yol kenarında ki ormanlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Osman S. hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak-Ankara yolu Gökgöl mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metreden yol kenarında ki ormanlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Osman S. hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Osman S. idaresindeki 67 NR 537 plakalı Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak 30 metreden ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Osman S. olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Osman S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.