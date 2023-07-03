Samsun Büyükşehir Belediyespor’un yıldız raketleri 30 günde 5 şampiyonaya katıldılar, 24 madalya kazandılar.

Badminton kategorisinde Samsun’u katıldıkları şampiyonada temsil eden Samsun Büyükşehir Belediyespor’un milli raketleri yine madalyalara ambargo koydu. 17 yaş Türkiye Badminton Şampiyonası, U17 Bulgarian Open, U19 Bulgarian Open, Serbian U17 & Youth International ve Hebar U17 Bulgarian Open Badminton şampiyonalarında boy gösteren Büyükşehir Belediyesinin yetenekli sporcuları, koleksiyonlarına 6 altın, 4 gümüş ve 14 bronz madalya daha ekledi. 30 günde 5 şampiyonada yer alan yıldız raketler böylelikle toplamda 24 madalya elde etti.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Sporun her alanında Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaya çalışıyoruz. Bünyemizde milli formamız ile destanlar yazan sporcu kardeşlerimiz var. Badminton kategorisinde 24 madalyayı hem ülkemize hem şehrimize kazandırdık. Emeği geçen hocalarımızı ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.