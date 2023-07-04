Samsun’un Canik Belediyesi, 30 gün boyunca camiye giden çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek.

Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Canik Belediyesi, ilçede bu yıl ikincisini düzenlediği proje kapsamında 30 gün boyunca mahallelerinde yer alan camilere giden çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ne çocukların büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, çocukların sevinç ve heyecanla ilçede bulunan camileri doldurduğunu söyledi.

Çocuklar camilere koştu

Çocukların aileleriyle birlikte camilere koştuğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin asıl amacının çocukları camilerin manevi ortamları ile buluşturarak onların namaz alışkanlığı kazanması olduğunu vurguladı. Başkan Sandıkçı, “Canik’te Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İlçemizde bir gelenek haline getirdiğimiz projemize çocuklarımız yoğun bir ilgi ve katılım gösteriyor. Çocuklarımız mahallelerinde bulunan camilere anne ve babalarının ellerinden tutup koşarak geliyor. Geçtiğimiz yıl çocuklarımıza bisiklet hediyesi verdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl ise Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ediyoruz. Yaz tatili döneminde çocuklarımızı camilerin manevi atmosferiyle buluşturduğumuz projemiz vesilesiyle çocuklarımızın huzur dolu bu ortamda ruhunu dinlendirmelerini ve namaz kılma alışkanlığı edinmelerini istiyoruz. Allah’ın izniyle, Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemizi her yıl hediyelerini yenileyerek ilçemizde düzenlemeye, çocuklarımızı camilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin ilçedeki tüm camilerde uygulandığını ve camiye gelen çocukların dilediği hediyeyi alabileceğini belirten Sandıkçı, “Geçtiğimiz yıl camiye giden toplam 673 çocuğumuzun her birine bisiklet hediye ettiğimiz projemiz çerçevesinde bu sene Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ediyoruz. 52 mahallemizde toplam 119 camimize 3 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında 30 gün boyunca giden 9-15 yaş grubu yavrularımız dilediği hediyeyi alabilecek. Çocuklarımızla birlikte dolu dolu bir yaz geçireceğiz. Projemize yoğun bir ilgiyle katılan, camilerimizi neşeyle dolduran çocuklarımıza, ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Camilerimizin manevi atmosferliyle çocuklarımızı buluşturduğumuz projemizin hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Canik Belediyesi’nin 9-15 yaş grubu çocuklara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye ettiği Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi çerçevesinde 3 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında 40 gün süre içerisinde 30 gün boyunca erkek çocukların sabah ve yatsı namazında, kız çocuklarının ise dilediği 3 vakit namazda camiye gelmesi gerektiği kaydedildi.