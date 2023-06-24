‘Yaza Merhaba’ teması ile düzenlenen gençlik kampı tamamlandı. 30 lise öğrencisinin katıldığı etkinlikte kampçılık konusunda eğitimlerde verildi.

Düzce Belediyesi, sporun ve sporcunun dostu noktasında özellikle gençlere yönelik etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün bu çerçevede gerçekleştirdiği gençlik kampı ile gençler hem doğayı yakından tanıdı hem de aldıkları eğitimlerle kampçılığı yakından tanıdı.

Müdürlüğün Aydınpınar Şelalesinin bulunduğu Milli Parklar bölgesinde düzenlediği ve iki gün süren kamp etkinliğine 30 lise öğrencisi katılım sağlarken, gençler kampın ilk gününde izcilik, yön bulma, ilk yardım, bıçak ve keser kullanma ve mangal eğitimleri alırken, doğa yürüyüşü ile eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kampın ikinci gününe erkenden başlayan gençlere uzman isimler eşliğinde yangına müdahale, ip ve bağ ile ağların kullanımına ilişkin eğitimler verildi. Etkinlik günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İlki gerçekleştirilen gençlik kamplarının yıl boyunca 15 kere daha düzenleneceği ve gençlerin doğa ile buluşmasının sağlanacağı belirtildi.