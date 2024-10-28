Hatay’da 30 dönüm tarlada yer fıstığı hasadını tamamlayan çiftçi, geriye kalan mahsulü hayrına vatandaşa bıraktı. Yer fıstığının tarla sahibi tarafından hayrına bırakıldığını duyan çok sayıda vatandaş, tarlaya akın ederek toprakta mahsul aradı.

Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay’da sonbaharın gelmesiyle yer fıstığında hasat başladı. Bereketli topraklara sahip olan Kumlu ilçesinde 30 dönüm araziye yer fıstığı eken çiftçi Hüseyin Bekler, hasadı gerçekleştirdi. Tarım makinesiyle gerçekleştirilen hasattan geriye kalan yer fıstığını ise hayrına vatandaşa bıraktı. Tarlanın bölgede ‘afara’ olarak bilinen vatandaşa bırakıldığını duyanlar bölgeye akın ettiler. Toprakta elleriyle yer fıstığı arayan vatandaşlar, topladıkları mahsulü kurutarak kışın tüketecekler.

“Yer fıstığı hasadını bitirdik ve geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor”

Yer fıstığı hasadı sonrası geri kalanı vatandaşa bırakan tarla sahibi Hüseyin Bekler, “1 Mayıs’ta 30 dönüm araziye yer fıstığı ektim. Yer fıstığı hasadını bitirdik. Hasat çok yüzümüzü güldürmedi ama yine de iyiydi. Mahsulü topladık ve harmanımızı yaptık. Hasat sonrası geri kalanları vatandaşlar afara yapıyor. Herkes kendi için topluyor” dedi.

“Sahibi fıstıkları topladı bize geri kalanını afara yapıyoruz”

Yer fıstığı toplamak için tarlaya gelen Zeynep Cura, “Burada fıstık topluyorum. Sahibi fıstıkları topladı bize geri kalanını afara yapıyoruz. İşçiler fıstıkları toplamış geri kalanını biz topluyoruz. Fıstığın tadı iyi tadına bakabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Kilosunu 150 TL’den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz”

Tarlanın kalabalık olduğunu dile getiren Hamide Gökalp, “Yer fıstığı tarlasında afara yapıyoruz. Yer fıstığının tadı çok lezzetli. Çarşıda alışveriş yaparken küflü fıstıklar yenmiyor. Ayrıca kilosunu 150 TL’den satıyorlar, biz de burada yer fıstığını toplayıp faydalanıyoruz. Kalabalık çok iyi. Her yerde insan var” ifadelerini kullandı.