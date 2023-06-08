Adıyaman’da, arpa tarlasında çıkan yangında 30 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Çiçek Köyü yakınlarında bulunan arpa tarlasında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar köylülerden ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine traktörleriyle gelen köylüler ile itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale ederken köylüler ise traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.