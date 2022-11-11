11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde fidanları toprakla buluşturdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Yenimahalle İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi. Ardından Antalya’nın Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda 3 bin 500 kızılçam, mazı ve fıstık fidanı Vali Yazıcı öncülüğünde toprakla buluştu.

Amacımız Size Daha Yaşanılabilir Bir Ülke Bırakmak

Çocuklara daha yeşil ve yaşanılabilir bir ülke teslim etmenin en büyük arzusu olduğunu belirten Vali Yazıcı; “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü‘ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Zamanla da onların nasıl görkemli bir hale geldiklerini göreceğiz. Bu yüzden sevgili çocuklarım hepiniz dikeceğiniz ağaçlara gözünüz gibi bakın. Kıymetli yavrularım, bizlerin tek amacı sizlere daha güzel ve yaşanılabilir bir ülke bırakmak. Bunun da olmazsa olmazı temiz hava, temiz su ve temiz toprak. Bu dengeyi sağlayan en önemli şeyde orman varlığımız. Bizde ülke olarak hem bu bilinci çocuklarımıza yerleştirmek hem de orman varlığımızı daha da arttırmak istiyoruz.” dedi.

Milli Ağaçlandırma Günümüz Kutlu Olsun

Dikilen her bir fidanın geleceğin görkemli ormanlarının bir parçası olacağını vurgulayan Vali Yazıcı; “Bugün burada küçük bir şey yapacağız. Minik fidanlarımızı dikip gideceğiz. Ama onlar büyümeye ve oksijen üretmeye devam edecek. Biraz daha büyüyüp canlıları çekmeye başlayacak ve onların evi olacaklar. Sevgili çocuklar sizler bugün bir orman sahibi ve pek çok canlıya yuva olacak bir evin temellerini atıyorsunuz. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şerifinde, ’Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.’ buyuruyor. Bizler bu düsturla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı da doğa sevgisiyle büyütüyoruz. Bu ülkeyi size daha yaşanabilir şekilde teslim etmek adına başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm devlet kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Daha yaşanılabilir güzel bir Türkiye için tüm dünyaya örnek olabilmek için ağaç dikmeye ve yeşili korumaya özen göstermeliyiz. Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyor ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliğine Vali Yazıcı’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve öğrenciler katıldı.