Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Güleçköy ve Yeniçiftlik köyleri arasında kalan alanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan küle döndü.

Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak

Yangın, Yeniçiftlik köyünde Kadir Ezgi’ye ait tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, köylülerin müdahale ettiği alevlere, itfaiyeye ekipleri de kısa sürede müdahale etti. Yangında, Kadir Ezgi´ye ait tarlada bulunan 100 balya saman da küle döndü. Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Biga Belediyesine ait arazözler ile yangın söndürüldü.

Jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.