Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 30 büyükşehir belediyesinin su ve atıksu idareleri yöneticilerini Antalya’da bir araya getirdi. Buluşmada atıksu arıtma tesisleri ve çamur yönetimi hakkında görüş alışverişi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 30 büyükşehir belediyesinin su ve atıksu idareleri yöneticilerini Antalya’da bir araya getirdi. Buluşmada atıksu arıtma tesisleri ve çamur yönetimi hakkında görüş alışverişi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi ( ASAT ) Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çamur Yönetimi hakkında görüş alışverişi yapmak ve deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla 30 büyükşehir belediyesinin su ve atıksu idarelerinin atıksu arıtma tesislerindeki sorumlu yöneticilerini misafir etti. 5 gün süren programda, atıksu arıtma tesislerindeki son teknolojiler incelenirken, katılımcılar bölgelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Arıtma konusu mercek altında

Program çerçevesinde yapılan oturumlarda evsel nitelikli arıtma tesislerinden kaynaklanan çamurların bertarafıyla ilgili idarelerce uygulanan metotlar, teknolojiler, izin ve lisans süreçleri, yaşanan problemler, çamur kurutma, solar kurutma, çamurun tarımda kullanılması ve yakma teknolojileri ile alternatif metotlar konuşuldu. Toplantılarda, ihale ve finansal yönetim, hibe ve dış kaynak sağlanması ve alternatif finansal modeller üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bilgi havuzu faydalı oldu

Büyükşehir belediyelerine ait su ve atıksu idarelerinde yöneticilik yapan 40 kişinin katıldığı programda daha sonra ASAT’ın Lara ve Hurma Atıksu Arıtma Tesisleri’ne inceleme gezisi düzenlendi. Tesislerin teknolojileri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Lara Atıksu Arıtma Tesisi havuzunun üzerinde bulunan çim sahada futbol antrenmanı yapan çocuklar heyetin ilgisini çekti. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, programın çok faydalı geçtiğini belirterek, “Tüm katılımcılar deneyimlerini, yaşadıkları sorunları ve çözümlerini paylaştı. Yeni tesisler için yeni teknolojiler, finansal yönetim modelleri üzerinde verimli toplantılar yapıldı. Oluşan bilgi havuzu tüm katılımcılar için kılavuz olacaktır” diye konuştu.