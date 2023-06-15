Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığında düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisi, ‘Bu Yaz Çok Spor Olacak’ başlığı altında yaz dönemi için kapılarını açıyor.

Sporun ve sporcunun dostu Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün ‘Spor Şehri Düzce’ projesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Spor Akademisi çatısı altında yaz spor okullarını gençlerle buluşturuyor.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 2022-2023 eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte hayata geçirilecek Yaz Spor Akademisinin başvuruları 16 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında alınacak.

4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 6-18 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bilardo, Jimnastik, Eskrim, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, aekwondo, Tenis, Oryantiring, Karate, Satranç, Wushu, G. Okçuluk, Halk Oyunları Güreş, Voleybol, Futbol, Basketbol, Pilates, Atıcılık, Engelli Yüzme, Engelli Güreş ve Engelli Okçuluk olmak üzere toplam 30 branşta eğitim verilecek.