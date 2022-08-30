Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, Antalya’nın en özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini seçtiği 3. İş Fikri Yarışması’nda, dereceye girenler toplam 30 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, Antalya’nın en özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini seçtiği 3. İş Fikri Yarışması’nda, dereceye girenler toplam 30 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışması Muratpaşa İnovasyon Günleri - İş Fikri Yarışmasının 3’üncüsü için başvurular 31 Ağustos’ta sona eriyor. İlk üçe girenlere toplam 30 bin liralık para ödülünün verileceği yarışma için başvurular internet sitesi üzerinden alınıyor.

Muratpaşa İnovasyon Günleri 3. İş Fikri Yarışmasına yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler, girişimci adayları bireysel ya da ekip halinde başvuru yapabilecek. Ön elemeyi geçenler 3 günlük girişimcilik eğitimi programına alınacak. Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılacak. Eğitim programından sonra ön jüri, yarı finale kalacak iş fikirlerini belirleyecek.

Yarı finalistlere verilecek atölye ve mentorluk çalışmalarını ardından ekim ayında yapılacak final programına katılmaya hak kazanacak 10 iş fikri seçilecek. Finalde 10 girişimci ya da girişimci adayı, fikirlerini jüri karşısında anlatacak. En iyi 3 iş fikri oluşturulacak final jürisinin oylarıyla belirlenecek. Yarışmasının birincisi 12 bin, ikinci 10 bin ve üçüncü 8 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca finale kalan 10 iş fikrinin sahiplerine, aylık 250 lira üyelik bedeli bulunan ASSİM İnovasyon Merkezi Ortak Çalışma Alanı 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek. Ayrıca her finalist, ASSİM’in ön kuluçka programından da yararlanabilecek.