İzmir-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçakta fenalaşarak bayılan gurbetçi bir yolcuya, uçaktaki yolcular arasında yer alan AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray müdahalede bulundu. Uzm. Dr. Demiray, gerekli acil müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yolcunun kanayan burnuna tampon uygulayıp pansumanını yaparak hem hastanın hayatını kurtardı hem de uçağın acil iniş yapmasına gerek kalmadı.

Bitlis’te Türkiye’nin 3 kadın İl Sağlık Müdüründen biri olarak görev yapan Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, geçen hafta kamudaki görevinden istifa ederek Manisa’dan AK Parti Milletvekili Aday Adayı oldu. Memleketi Manisa’da seçim çalışmalarına devam eden Uzm. Dr. Demiray, önceki gün Bitlisliler ile vedalaşmak için çıktığı yolda bir vatandaşın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Alınan bilgilere göre, İzmir-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak yaklaşık 30 bin fit yükseklikte giderken, aniden rahatsızlanan ve oturduğu yerden kabindeki koridora yüz üstü düşen Remzi Karakaya adlı gurbetçi vatandaş, çevredeki yolcuların büyük bir panik yaşamasına neden oldu.

Tampon uygulayıp pansuman yaptı

Uçağın arka kısmında yaşanan olayı ön tarafta olduğu için ilk etapta fark etmeyen Uzm. Dr. Kübra Dindar Demiray, pilotun, "Uçağımızda doktor varsa kabin görevlisi arkadaşlarımıza acilen kendisini tanıtmasını rica ediyoruz" anonsu üzerine ayağa kalktı. Hosteslerin yanına giderek kendini tanıttı, kabinin arka bölümüne götürüldüğünde bir vatandaşın yüz üstü baygın şekilde yattığını ve yüzünden kanlar aktığını fark etti. Hemen hastanın tansiyonunu ölçen ve 10’a 8’e düştüğünü fark eden Demiray, baygın vatandaşın ayılması için gerekli işlemleri yaptı. Ardından parmak ucu şekerini ölçüp, kanamaya devam eden burnuna tampon uyguladı, daha sonra da kabin görevlilerinin getirdiği malzemelerle hastanın burnuna pansuman yaptı.

Yolculuk sonrası hastasını arayıp bilgi aldı

Bir süre hastanın kendisine gelmesini bekleyen Uzm. Dr. Demiray, hastaya uçaktan indikten sonra acil şekilde bir dahiliye doktoru ile burundaki çatlak veya kırık şüphesi nedeniyle bir kulak burun boğaz uzmanına görünmesi tavsiyesinde bulundu. Ölümden dönen gurbetçi vatandaş Remzi Karakaya, acil müdahale için Uzm. Dr. Demiray’a teşekkür ederken, Uzm. Dr. Demiray, yolculuk sonrası telefonla aradığı Karakaya’nın sağlığının iyi olduğunu öğrendi.