Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de evleri zarar gören ve yıkılan vatandaşlar için günlük 30 bin kişilik sıcak yemek kazanları kaynıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de evleri zarar gören ve yıkılan vatandaşlar için günlük 30 bin kişilik sıcak yemek kazanları kaynıyor.

Osmaniye’de depremde etkilenen bölgelere ve çadır kentlere dağıtılan yemekler Osmaniye Belediyesi öncülüğünde 4 farklı mutfakta hazırlanarak 10 araç ve 30 kişilik ekiple depremin ilk gününden bu yana hergün düzenli olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Öte yandan, hazırlanan gıda paketleri de vatandaşlar için kurulan talep hattı ile ekipler tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Osmaniye’de devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini aktaran depremzedeler, artçı depremler ile birlikte deprem korkusunun hala sürdüğünü kaydetti. Evlerinde hasar olan ve kendi gibi depremzede akrabaları ile birlikte çadırda yaşadıklarını aktaran Cennet Karadağlı, “Biz 3-4 aile evlerimiz hasarlı olduğu için çadırda kalıyoruz. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Yiyecek içecek herşey geliyor çok şükür” dedi.

Depremzede Halil Karadağlı da "Devletimizden Allah razı oldun. Evi hasar gören akrabalarımız da buraya geldi, torunlar burada. Çok şükür her ihtiyacımız karşılanıyor” diye konuştu.