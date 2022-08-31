Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen sörf ve yelken yarışmasında bir araya gelen sporcular bu kez 30 Ağustos Zaferi için yelken açtı.

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen sörf ve yelken yarışmasında bir araya gelen sporcular bu kez 30 Ağustos Zaferi için yelken açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim’de sörf ve yelken yarışması gerçekleştirildi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışmada bir araya gelen sporcular bu kez 30 Ağustos Zaferi için yelken açtılar. 12-45 yaş arası 30 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporcular madalyalarına kavuşurken, yarışma sonunda ödül töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen anlamlı yarışmaya katılan tüm sporcuları teşekkür eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek katılımlarından dolayı sporculara, antrenörlere ve velilere teşekkür etti.